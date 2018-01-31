Власти Ростовской области уточнили данные по пострадавшим в ДТП с автобусом
Власти уточнили данные по пострадавшим в аварии, которая произошла недалеко от Ростова. Губернатор области распорядился оказывать любую необходимую помощь.
У одного из пострадавших врачи оценивают состояние как тяжелое, у остальных - повреждения легкой и средней тяжести. Помощь местным медикам будут оказывать врачи из области.
Авария произошла в 4 утра, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и перевернул автобус в кювет. Погибли 4 человека, среди них 3-х летний ребенок, 12 госпитализированы в различные поликлиники.
На месте ДТП работает группа следователей. По результатам следствия возможно возбуждение уголовного дела СК РФ по ст. 238 УК РФ.
У одного из пострадавших врачи оценивают состояние как тяжелое, у остальных - повреждения легкой и средней тяжести. Помощь местным медикам будут оказывать врачи из области.
Авария произошла в 4 утра, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда и перевернул автобус в кювет. Погибли 4 человека, среди них 3-х летний ребенок, 12 госпитализированы в различные поликлиники.
На месте ДТП работает группа следователей. По результатам следствия возможно возбуждение уголовного дела СК РФ по ст. 238 УК РФ.
Автор: Северов Андрей