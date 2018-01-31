Эрмитаж создал стикеры для Telegram по мотивам мировых шедевров
В декабре минувшего года Эрмитаж завел свой собственный канал в мессенджере Telegram. Сотрудники культурного учреждения рассказывают подписчикам о новых событиях и выставках. Теперь все новости дополняются пакетом уникальных стикеров – картинок-эмоджи.
Прототипом одного из них послужила работа «Автопортрет в шапке с открытым ртом» художника Рембрандта. В процессе изучения мимики собственного лица молодой специалист учился передавать различные эмоциональные состояния посредством гравюры, этот вид искусства был для него абсолютно новым. В стиснутых губах, морщинах, нахмуренных бровях можно прочитать изумление, гнев и испуг.
Для стикеров эти эмоции являются просто идеальными. Как нельзя лучше подходят для передачи состояния человека «Экспрессивные головы» с разнообразными выражениями лица.
Набор стикеров содержит фрагменты работ Пикассо, Маттиса, Джорджоне и других культурных деятелей. Пользователи мессенджера Telegram обрадовались соответствующему нововведению.
Прототипом одного из них послужила работа «Автопортрет в шапке с открытым ртом» художника Рембрандта. В процессе изучения мимики собственного лица молодой специалист учился передавать различные эмоциональные состояния посредством гравюры, этот вид искусства был для него абсолютно новым. В стиснутых губах, морщинах, нахмуренных бровях можно прочитать изумление, гнев и испуг.
Для стикеров эти эмоции являются просто идеальными. Как нельзя лучше подходят для передачи состояния человека «Экспрессивные головы» с разнообразными выражениями лица.
Набор стикеров содержит фрагменты работ Пикассо, Маттиса, Джорджоне и других культурных деятелей. Пользователи мессенджера Telegram обрадовались соответствующему нововведению.
Автор: Валерия Орлова