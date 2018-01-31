Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно стать барьером между ЕС и РФ
«Восточное партнерство» как инициатива Евросоюза не должно послужить барьером между ЕС и РФ. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом политик рассказал, встречаясь с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом по европейской политике соседства и диалогам о расширении Евросоюза. Президент Белоруссии считает, что без политики никакая в мире организация существовать не сможет.
Ко всему прочему Лукашенко полагает, что «Восточное партнерство» - политизированная организация, которая в итоге не должна стать барьером между ЕС и Россией с Востоком.
Об этом политик рассказал, встречаясь с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом по европейской политике соседства и диалогам о расширении Евросоюза. Президент Белоруссии считает, что без политики никакая в мире организация существовать не сможет.
Ко всему прочему Лукашенко полагает, что «Восточное партнерство» - политизированная организация, которая в итоге не должна стать барьером между ЕС и Россией с Востоком.
Автор: Вера Антонова