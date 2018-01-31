В Башкирии мужчина избил приятеля в кафе и скрылся
В Башкирии мужчина избил своего товарища до полусмерти и скрылся. Инцидент случился в одном из кафе Октябрьского.
В МВД по республике рассказали, что в тот вечер обвиняемый и потерпевший вместе распивали алкоголь в заведении. Между ними случился конфликт, переросший в драку. Тогда один мужчина набросился на второго, нанес ему несколько ударов по голове и скрылся. Пострадавший потерял сознание.
Подозреваемого в избиении удалось задержать, им оказался 25-летний местный житель. Свою вину он сразу признал. Открыто уголовное дело, проводится разбирательство.
В МВД по республике рассказали, что в тот вечер обвиняемый и потерпевший вместе распивали алкоголь в заведении. Между ними случился конфликт, переросший в драку. Тогда один мужчина набросился на второго, нанес ему несколько ударов по голове и скрылся. Пострадавший потерял сознание.
Подозреваемого в избиении удалось задержать, им оказался 25-летний местный житель. Свою вину он сразу признал. Открыто уголовное дело, проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова