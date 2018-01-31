В ДТП в Башкирии грузовик врезался в иномарку, пострадали двое
В ночь на сегодня, 31 декабря, в Башкирии произошло ДТП, в ходе которого фура протаранила припаркованную на обочине дороге иномарку Opel Astra. Инцидент был зафиксирован на трассе Уфа-Оренбург (Аургазинский район).
По имеющимся данным, иномарка вылетела в кювет, прибывшие на место аварии сотрудники оперативных служб достали из автомобиля двое пострадавших. Как впоследствии удалось выяснить полиции, 47-летний водитель грузовика уснул за рулем, поэтому потерял контроль над своим транспортным средством. В момент инцидента в легковушке пребывали 33-летний житель Янаула и 27-летняя уроженка Нефтекамска.
Сотрудники скорой помощи после осмотра пострадавших приняли решение о их госпитализации. О состоянии здоровья молодых людей ничего неизвестно.
За стуки в Башкирии произошли свыше 3,7 тысяч нарушений ПДД.
По имеющимся данным, иномарка вылетела в кювет, прибывшие на место аварии сотрудники оперативных служб достали из автомобиля двое пострадавших. Как впоследствии удалось выяснить полиции, 47-летний водитель грузовика уснул за рулем, поэтому потерял контроль над своим транспортным средством. В момент инцидента в легковушке пребывали 33-летний житель Янаула и 27-летняя уроженка Нефтекамска.
Сотрудники скорой помощи после осмотра пострадавших приняли решение о их госпитализации. О состоянии здоровья молодых людей ничего неизвестно.
За стуки в Башкирии произошли свыше 3,7 тысяч нарушений ПДД.
Автор: Валерия Орлова