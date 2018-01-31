В Кремле готовятся к возвращению на сцену 68-летней Пугачевой
В Кремле готовятся к возвращению Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой на сцену. Ее выступление состоится в рамках творческого вечера поэта Ильи Резника, который отметит в марте 80-летие.
На афише сообщается, что в концерте примут участие все звезды, которые исполнят главные хиты, написанные поэтом. Огромным шрифтом написано имя Аллы Пугачевой. Многие считают, что именно Резнику певица обязана своей популярностью, поскольку слова к самым известным ее композициям написал именно он. Речь идет о песнях «Без меня», «Маэстро», «Как тревожен путь», «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Балет».
В своё время эти хиты послужили причиной ссоры между Пугачевой и Резником. В определённый период знаменитости даже не здоровались при встрече из-за финансовых разногласий. Как писали журналисты, Примадонна была шокирована той суммой, которые Резник озвучил для выплаты авторских прав, когда исполнительница выпускала «Золотую коллекцию» хитов. Поэт, в свою очередь, обиделся на певицу, потому что она стала торговаться.
Два года тому назад Резник пришел в гримерную Пугачевой с огромным букетом цветов. Знаменитости говорили около получаса, а потом объявили о том, что конфликт полностью исчерпан.
Что касается билетов на концерт, то они обойдется от 3 до 17 тысяч рублей. В Кремле уже готовятся к данному событию, сообщается, что там у Пугачевой есть собственная гримерка, которая к ее приходу должна быть новой и чистой.
На афише сообщается, что в концерте примут участие все звезды, которые исполнят главные хиты, написанные поэтом. Огромным шрифтом написано имя Аллы Пугачевой. Многие считают, что именно Резнику певица обязана своей популярностью, поскольку слова к самым известным ее композициям написал именно он. Речь идет о песнях «Без меня», «Маэстро», «Как тревожен путь», «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Балет».
В своё время эти хиты послужили причиной ссоры между Пугачевой и Резником. В определённый период знаменитости даже не здоровались при встрече из-за финансовых разногласий. Как писали журналисты, Примадонна была шокирована той суммой, которые Резник озвучил для выплаты авторских прав, когда исполнительница выпускала «Золотую коллекцию» хитов. Поэт, в свою очередь, обиделся на певицу, потому что она стала торговаться.
Два года тому назад Резник пришел в гримерную Пугачевой с огромным букетом цветов. Знаменитости говорили около получаса, а потом объявили о том, что конфликт полностью исчерпан.
Что касается билетов на концерт, то они обойдется от 3 до 17 тысяч рублей. В Кремле уже готовятся к данному событию, сообщается, что там у Пугачевой есть собственная гримерка, которая к ее приходу должна быть новой и чистой.
Автор: Валерия Орлова