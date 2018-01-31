В Кузбассе ищут пропавшего 16-летнего подростка
В Кузбассе ищут пропавшего 16-летнего подростка. Он ушел из дома в селе Евтино 30 января и до сих пор не вернулся.
На вид пропавшему мальчику около 16-17 лет. Телосложение худощавое, волосы короткие, светло-русые, глаза серо-голубые. На подростке была серая шапка с полосками, серые брюки, куртка серая с лампасами, черные ботинки на шнуровке. Особые приметы: носит очки.
В ГУ МВД по Кемеровской области обращаются ко всем, кто мог видеть похожего по описанию подростка. Тех, кто знает, где он может находиться, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 02, при этом анонимность гарантируется.
На вид пропавшему мальчику около 16-17 лет. Телосложение худощавое, волосы короткие, светло-русые, глаза серо-голубые. На подростке была серая шапка с полосками, серые брюки, куртка серая с лампасами, черные ботинки на шнуровке. Особые приметы: носит очки.
В ГУ МВД по Кемеровской области обращаются ко всем, кто мог видеть похожего по описанию подростка. Тех, кто знает, где он может находиться, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 02, при этом анонимность гарантируется.
Автор: Вера Антонова