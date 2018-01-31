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В США хозяйка воссоединилась со своим котом спустя 10 лет
Американка смогла воссоединиться со своим котом, который потерялся 10 лет назад. Оливера считали давно погибшим. Спустя столько лет его смогла найти благодаря чипу местная волонтёр.

В США хозяйка воссоединилась со своим котом спустя 10 лет


В США жительница Чикаго 10 лет назад потеряла кота Оливера. В ходе его поисков нашли тело раздавленного животного на дороге, которое ошибочно приняли того самого четырехлапого. С тех пор хозяева считали, что кота нет в живых. На то время владелице исполнилось семнадцать лет, а коту – два года.

Но 27 января эта история получила необыкновенное разрешение. Волонтер, которая занималась бездомными кошками, нашла пропавшего кота среди своих подопечных. Она встретила его у местного сторожа, которая кормит этого четырехлапого шесть лет.

Опознать Оливера удалось благодаря наличию чипа. Девушка очень растрогалась при воссоединении с домашним животным, она призналась, что он такой же огромный как и прежде. Также очень обрадовалась и волонтер, которая смогла вернуть кота домой.

Хозяйка порекомендовала всем, кто имеет животных, чипировать своих любимцев, чтоб была возможность их найти, даже после стольких лет.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 11:59
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