Армию России через год оснастят "Терминаторами"
Российскую армию в следующем году должны оснастить танками «Терминатор». Поставка боевых машин запланирована на январь 2019 года. Информацию об этом предоставили в Минобороны Российской Федерации.
Известно, что создаются «Терминаторы» на «Уралвагонзаводе». Ранее эти БМПТ шли только на экспорт. Точное количество поставляемых авто не раскрывается, но уточняется, что контракт долгосрочный.
Первая партия «Терминаторов» будет передана Минобороны уже в этом апреле. Сейчас их собирают на площадках в Нижнем Тагиле, все машины «стоят на конвейере».
Известно, что создаются «Терминаторы» на «Уралвагонзаводе». Ранее эти БМПТ шли только на экспорт. Точное количество поставляемых авто не раскрывается, но уточняется, что контракт долгосрочный.
Первая партия «Терминаторов» будет передана Минобороны уже в этом апреле. Сейчас их собирают на площадках в Нижнем Тагиле, все машины «стоят на конвейере».
Автор: Вера Антонова