В России производство алкоголя переведут на отечественное оборудование
Планируется, что производство спиртных напитков на территории России будет переведено на отечественное оборудование. Известно, что сейчас предприятия данной отрасли пользуются в основном техникой, закупленной за рубежом. По словам вице-премьера РФ Александра Хлопонина, ведомства занимаются проработкой вопроса локализации.
Чиновники должны огласить свои предложения до 20 февраля нынешнего года. Как сообщают Минпромторге, в 2017 году объём рынка РФ оборудования, предназначенного для пищевой и перерабатывающей промышленности, превысил 52 миллиарда рублей. Эта цифра включает в себя и технику для производства безалкогольной, а также пивной спиртовой продукции. В ведомстве не уточнили долю присутствия отечественных аппаратов.
Как сообщили представители Ассоциации производителей игристых вин, соответствующий показатель является незначительным. На заводах применяются отечественные линии для разлива в ёмкости, но иностранные комплектующие также присутствуют.
В Минэкономразвития и Минфине пока не сообщили, какие именно меры станут использоваться для стимулирования производителей перейти на российское оборудование. По словам экспертов, использование импортных аппаратов ощутимо сказывается на алкогольной продукции.
Чиновники должны огласить свои предложения до 20 февраля нынешнего года. Как сообщают Минпромторге, в 2017 году объём рынка РФ оборудования, предназначенного для пищевой и перерабатывающей промышленности, превысил 52 миллиарда рублей. Эта цифра включает в себя и технику для производства безалкогольной, а также пивной спиртовой продукции. В ведомстве не уточнили долю присутствия отечественных аппаратов.
Как сообщили представители Ассоциации производителей игристых вин, соответствующий показатель является незначительным. На заводах применяются отечественные линии для разлива в ёмкости, но иностранные комплектующие также присутствуют.
В Минэкономразвития и Минфине пока не сообщили, какие именно меры станут использоваться для стимулирования производителей перейти на российское оборудование. По словам экспертов, использование импортных аппаратов ощутимо сказывается на алкогольной продукции.
Автор: Валерия Орлова