Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
Россияне задолжали отечественным банкам сумму, превышающую 12 триллионов рублей. Аналитики отметили рост во всех сегментах – ипотеке, кредитных картах, автокредитах, кредитах наличными.
Займы в России на данный момент имеют 82 миллиона человек. Эти сведения переданы специалистами Объединенного кредитного бюро «Ведомости». Особым спросом среди россиян пользуются кредиты наличными. Всего банки выдали их на сумму порядка 3 трлн рублей, что на 33% больше показателя, зафиксированного в 2016 году. За 2017 год, в сравнении с 2016, выросли ссуды (+37%).
Эксперты сообщили, что непогашенная россиянином кредитная задолженность чревата рядом ограничений. Ко всему прочему приставы уже дежурят в аэропортах и ищут людей с долгами, собирающимися за рубеж.
Займы в России на данный момент имеют 82 миллиона человек. Эти сведения переданы специалистами Объединенного кредитного бюро «Ведомости». Особым спросом среди россиян пользуются кредиты наличными. Всего банки выдали их на сумму порядка 3 трлн рублей, что на 33% больше показателя, зафиксированного в 2016 году. За 2017 год, в сравнении с 2016, выросли ссуды (+37%).
Эксперты сообщили, что непогашенная россиянином кредитная задолженность чревата рядом ограничений. Ко всему прочему приставы уже дежурят в аэропортах и ищут людей с долгами, собирающимися за рубеж.
Автор: Вера Антонова