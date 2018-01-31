Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России
В рамках обновленной версии Доктрины продовольственной безопасности России планируется ввести минимальные нормы, затрагивающие обеспечение внутреннего рынка отечественными продуктами с огородов и садов. Соответствующие показатели должны достичь по ягодам и фруктам 70%, а по овощам – 90%.
В последний раз Доктрина изменялась в 2010 году. Сейчас должны быть повышены многие ее нормативы. Так, нужно чтобы на рынке РФ присутствовало не менее 90%. В прошлом документе нома составляла 80%. Доля рыбы равняется 85% (+5%).
Норма осталась неизменной и для отечественного зерна (95%), мяса (85%), молочных продуктов (90%), пищевой соли (85%), картофеля (95%). Сообщается, что показатели по некоторым позициям уже достигнуты.
Россия уже обеспечила своё население овощами, а долю ягод и фруктов только предстоит нарастить. Все эти изменения необходимы к внесению из-за тенденции к импортозамещению. Существует и еще одна причина, заключающаяся в угрозе продовольственной безопасности страны из-за ведения экономических санкций.
В последний раз Доктрина изменялась в 2010 году. Сейчас должны быть повышены многие ее нормативы. Так, нужно чтобы на рынке РФ присутствовало не менее 90%. В прошлом документе нома составляла 80%. Доля рыбы равняется 85% (+5%).
Норма осталась неизменной и для отечественного зерна (95%), мяса (85%), молочных продуктов (90%), пищевой соли (85%), картофеля (95%). Сообщается, что показатели по некоторым позициям уже достигнуты.
Россия уже обеспечила своё население овощами, а долю ягод и фруктов только предстоит нарастить. Все эти изменения необходимы к внесению из-за тенденции к импортозамещению. Существует и еще одна причина, заключающаяся в угрозе продовольственной безопасности страны из-за ведения экономических санкций.
Автор: Валерия Орлова