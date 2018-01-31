В Советском районе города Челябинска горел автомобиль с трупом внутри
В Советском районе города Челябинска горел автомобиль Daewoo Espero, внутри транспортного средства был обнаружен труп мужчины. В ГУ МЧС сообщили, что причиной возгорания является неосторожное поведение с огнем.
Сообщение о возгорании было получено в 5:21 утра, автомобиль был потушен через четыре минуты после приезда пожарных. В тушении участвовало 2 пожарные машины и 6 человек.
Правоохранительные органы устанавливают личность найденного трупа мужчины.
Сообщение о возгорании было получено в 5:21 утра, автомобиль был потушен через четыре минуты после приезда пожарных. В тушении участвовало 2 пожарные машины и 6 человек.
Правоохранительные органы устанавливают личность найденного трупа мужчины.
Автор: Северов Андрей