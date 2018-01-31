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В Перу в поле найден металлический НЛО в виде шара
В Перу нашли уникальный шар из металла. Он находился в поле. Горожане считают, что это след НЛО.

В Перу в поле найден металлический НЛО в виде шара

Шар обнаружен в городе Лауранкахуани (провинция Азангаро). Сфера имеет вес порядка 40 килограммов. Длина окружности составляет метр и при падении предмет оставил внушительную вмятину в земле.

Охотники за инопланетянами считают, что Перу – весьма популярное место, которое часто посещают представители внеземных цивилизаций. Нередко здесь находят различные предметы непонятного происхождения.

Уфологи говорят, что шар мог оказаться на Земле после того, как НЛО сбил ПВО, но в подтверждение этому никаких доказательств не предоставляют.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 23:40
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