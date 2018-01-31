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exclusive / Шоу-бизнес

«Дом-2»: Сашу Черно не смущает лишний вес
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Саша Черно написала очередной длинный пост своим подписчикам. В рамках него она призналась, что ее совершенно не смущает лишний вес.

«Дом-2»: Сашу Черно не смущает лишний вес


По словам Черно, девушка не понимает, почему телезритель негативно относится к ней. Что касается похудения, то, если бы участница «Дома-2» этого хотела, то достигла бы своей цели. Вторым пунктом поста стали высказывания Черно, ведь она привыкла говорить правду, даже если ее нельзя выразить корректно. В своей публикации девушка отметила, что лишилась девственности в 20 лет, поскольку ответственно относится к половым связям.

Черно полностью устраивает ее прическа и стиль одежды. Что касается негативных комментариев по поводу попыток построить любовь на проекте, то девушка считает, что телезрители просто никогда не любили. Она не собирается никого слушать, а намерена слушать только своё сердце.

По словам Черно, те, кто приходит к ней на проект, говорят, что в жизни девушка другая, нежели на экране. В завершении поста участница телешоу добавила, что пахнет от нее всегда вкусно.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:03
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