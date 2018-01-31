«Дом-2»: Сашу Черно не смущает лишний вес
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Саша Черно написала очередной длинный пост своим подписчикам. В рамках него она призналась, что ее совершенно не смущает лишний вес.
По словам Черно, девушка не понимает, почему телезритель негативно относится к ней. Что касается похудения, то, если бы участница «Дома-2» этого хотела, то достигла бы своей цели. Вторым пунктом поста стали высказывания Черно, ведь она привыкла говорить правду, даже если ее нельзя выразить корректно. В своей публикации девушка отметила, что лишилась девственности в 20 лет, поскольку ответственно относится к половым связям.
Черно полностью устраивает ее прическа и стиль одежды. Что касается негативных комментариев по поводу попыток построить любовь на проекте, то девушка считает, что телезрители просто никогда не любили. Она не собирается никого слушать, а намерена слушать только своё сердце.
По словам Черно, те, кто приходит к ней на проект, говорят, что в жизни девушка другая, нежели на экране. В завершении поста участница телешоу добавила, что пахнет от нее всегда вкусно.
По словам Черно, девушка не понимает, почему телезритель негативно относится к ней. Что касается похудения, то, если бы участница «Дома-2» этого хотела, то достигла бы своей цели. Вторым пунктом поста стали высказывания Черно, ведь она привыкла говорить правду, даже если ее нельзя выразить корректно. В своей публикации девушка отметила, что лишилась девственности в 20 лет, поскольку ответственно относится к половым связям.
Черно полностью устраивает ее прическа и стиль одежды. Что касается негативных комментариев по поводу попыток построить любовь на проекте, то девушка считает, что телезрители просто никогда не любили. Она не собирается никого слушать, а намерена слушать только своё сердце.
По словам Черно, те, кто приходит к ней на проект, говорят, что в жизни девушка другая, нежели на экране. В завершении поста участница телешоу добавила, что пахнет от нее всегда вкусно.
Автор: Валерия Орлова