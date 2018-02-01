Honda выпустит кроссовер с названием Passport
Honda объявила о выпуске нового кроссовера с уже некогда использованным названием Passport. Автомобиль будет создан на базе Honda Pilot, но с меньшими габаритами.
Компания Honda собирается выпустить в ноябре текущего года кроссовер среднего размера, нечто среднее между Honda CR-V и Pilot. Названием новой модели станет Passport. Автомобили с таким именем выпускались с конвейера на протяжении девяти лет до 2002 года.
На авторынке эта модель станет аналогом Nissan Murano и Ford Edge. Несмотря на то, что база, а именно шасси, нового авто взяли с машины Honda Pilot, Honda Passport станет немного короче на 150 мм. Бензиновый мотор V6 будет емкостью 3,5 литра. Автоматическую коробку передач оснастят 6-тью или 9-тью ступенями.
Компания Honda собирается выпустить в ноябре текущего года кроссовер среднего размера, нечто среднее между Honda CR-V и Pilot. Названием новой модели станет Passport. Автомобили с таким именем выпускались с конвейера на протяжении девяти лет до 2002 года.
На авторынке эта модель станет аналогом Nissan Murano и Ford Edge. Несмотря на то, что база, а именно шасси, нового авто взяли с машины Honda Pilot, Honda Passport станет немного короче на 150 мм. Бензиновый мотор V6 будет емкостью 3,5 литра. Автоматическую коробку передач оснастят 6-тью или 9-тью ступенями.
Автор: Страхова Дарья