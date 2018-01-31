Черепно-мозговые травмы могут привести к слабоумию даже спустя 30 лет
Ученые из Швеции в ходе проведения исследования определили, что черепно-мозговые травмы могут спровоцировать развитие деменции даже 30 лет спустя. К соответствующему выводу специалисты пришли после анализа историй болезни 3,2 миллиона человек.
Отмечается, что ЧМТ являются одной из самых распространенных причин смертности людей в возрасте до 45 лет. Кроме этого, они оказывают воздействие на развитие болезней, от которых человек впоследствии может стать инвалидом. Результаты новых исследований говорят, что травмы голову приводят к появлению деменции.
Ученые, работающие на основе Университета, проанализировали истории болезней людей, возраст которых превышал 50 лет. Они жили в Швеции в конце 2005 года. Также специалисты учитывали информацию о семье, образовании, пенсии и наличии инвалидности. Затем ученые сопоставили данные со сведениями, полученными в период 1964-2012 годов. Во внимание исследователи принимали и степень травмы, а также характер деменции.
Медикам удалось узнать, что наиболее высокая вероятность развития слабоумия наблюдается в течение года после ЧМТ (3,5-4 раза). Через пять лет «шансы» на развитие недуга уменьшаются до 2, а через 30 лет – до 1,25.
Отмечается, что ЧМТ являются одной из самых распространенных причин смертности людей в возрасте до 45 лет. Кроме этого, они оказывают воздействие на развитие болезней, от которых человек впоследствии может стать инвалидом. Результаты новых исследований говорят, что травмы голову приводят к появлению деменции.
Ученые, работающие на основе Университета, проанализировали истории болезней людей, возраст которых превышал 50 лет. Они жили в Швеции в конце 2005 года. Также специалисты учитывали информацию о семье, образовании, пенсии и наличии инвалидности. Затем ученые сопоставили данные со сведениями, полученными в период 1964-2012 годов. Во внимание исследователи принимали и степень травмы, а также характер деменции.
Медикам удалось узнать, что наиболее высокая вероятность развития слабоумия наблюдается в течение года после ЧМТ (3,5-4 раза). Через пять лет «шансы» на развитие недуга уменьшаются до 2, а через 30 лет – до 1,25.
Автор: Валерия Орлова