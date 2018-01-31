Канадские ученые создали "вечную" зубную пломбу
Канадские ученые создали специальные «вечные» зубные пломбы. Они использовали инновационную технологию, при которой молекулы попадают в поры наночастиц при сборке, что значительно укрепляет пломбу и со временем не дает ей расшатываться, становиться менее крепкой или вовсе ломаться.
Первые опыты показали, что наночастицы активно убивают стрептококк и не дают развиваться бактериям под пломбой и по ее окружности. К тому же это позволяет избавиться от кариеса. Эксперты уверены, что носитель пломбы будет защищен на многие годы, что делает ее «вечной» благодаря наночастицам.
Примечательно, российские специалисты из НИТУ МиСиС создавали похожие пломбы для зубов и проверяли их в одной из столичных клиник. В отличие от канадцев, россияне применяли наночастицы не из антибиотика, а из металла, что потенциально делает пломбы намного долговечнее.
Первые опыты показали, что наночастицы активно убивают стрептококк и не дают развиваться бактериям под пломбой и по ее окружности. К тому же это позволяет избавиться от кариеса. Эксперты уверены, что носитель пломбы будет защищен на многие годы, что делает ее «вечной» благодаря наночастицам.
Примечательно, российские специалисты из НИТУ МиСиС создавали похожие пломбы для зубов и проверяли их в одной из столичных клиник. В отличие от канадцев, россияне применяли наночастицы не из антибиотика, а из металла, что потенциально делает пломбы намного долговечнее.
Автор: Вера Антонова