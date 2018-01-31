Том Харди показал сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо
Актер Том Харди показал свою новую татуировку, которая была сделана после того, как он проиграл спор с Леонардо Ди Каприо. На левом предплечье артиста набита надпись Leo Knows All (Лео знает всё).
История данного тату началась два года тому назад, тогда Харди проиграл Ди Карприо спор на счет номинации последнего на «Оскар» за кинокартину «Выживший». В ленте снимались оба актера.
Как утверждал обладатель статуэтки, Харди будет номинирован на почетную премию, а тот не верил в успех. Тогда коллеги по цеху решили поспорить, его условия предполагали, что проигравший набьет татуировку, придуманную победителем. О пари представителям СМИ рассказал сам Том Харди в декабре 2016 года, когда всё-таки попал в число претендентов на «Оскар». Неизвестно, почему актер так долго тянул с выполнением условий пари, однако он всё-таки сдержал своё слово и сделал татуировку с вышеназванной надписью на руке.
Та церемония «Оскар» запомнилась Ди Каприо получением статуэтки за лучшую мужскую роль. Что касается Харди, то он так и остался номинантом.
История данного тату началась два года тому назад, тогда Харди проиграл Ди Карприо спор на счет номинации последнего на «Оскар» за кинокартину «Выживший». В ленте снимались оба актера.
Как утверждал обладатель статуэтки, Харди будет номинирован на почетную премию, а тот не верил в успех. Тогда коллеги по цеху решили поспорить, его условия предполагали, что проигравший набьет татуировку, придуманную победителем. О пари представителям СМИ рассказал сам Том Харди в декабре 2016 года, когда всё-таки попал в число претендентов на «Оскар». Неизвестно, почему актер так долго тянул с выполнением условий пари, однако он всё-таки сдержал своё слово и сделал татуировку с вышеназванной надписью на руке.
Та церемония «Оскар» запомнилась Ди Каприо получением статуэтки за лучшую мужскую роль. Что касается Харди, то он так и остался номинантом.
Автор: Валерия Орлова