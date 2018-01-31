Из "ВКонтакте" удалены девять "колумбайн-сообществ"
Из соцсети «ВКонтакте» удалены 9 так называемых «колумбайн-сообществ». Еще в четырех убраны публикации на данную тематику. Информацию об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Колумбайн-сообщества» - группы, в которых распространяются материалы о массовом убийстве в одноименной школе в Колорадо, США. Трагедия случилась в 1999 году. Тогда два старшеклассника, вооружившись стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами, напали на остальных учащихся и преподавателей. В результате погибли 13 человек, 37 ранены.
Удаленные группы, по информации Роспотребнадзора, содержали посты данной тематики. Эта информация, уверены эксперты, способна побудить несовершеннолетних к подобным поступкам, что и требуется не допустить.
«Колумбайн-сообщества» - группы, в которых распространяются материалы о массовом убийстве в одноименной школе в Колорадо, США. Трагедия случилась в 1999 году. Тогда два старшеклассника, вооружившись стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами, напали на остальных учащихся и преподавателей. В результате погибли 13 человек, 37 ранены.
Удаленные группы, по информации Роспотребнадзора, содержали посты данной тематики. Эта информация, уверены эксперты, способна побудить несовершеннолетних к подобным поступкам, что и требуется не допустить.
Автор: Вера Антонова