"Союзмультфильм" готовит к выпуску продолжение "Простоквашино"
«Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий продолжения легендарного мультфильма «Простоквашино». Мультик создают в традиционном стиле, но с современными нотками.
Киностудия «Союзсультфильм» анонсировала скорую премьеру серий с продолжением приключений героев мультика «Трое из Простоквашино». Планируется произвести 30 эпизодов до 2020 года. Длительность одного мультфильма будет шесть с половиной минут.
Для создания продолжения легендарного мультика будет использоваться, как и раньше, техника рисованной анимации. Процесс творчества будет проходить на новом оборудовании студии.
Творцы ставят главной задачей при сохранении традиционной атмосферы мультфильма внести современные нотки. Они надеются, что обновленная история зацепит и детей, и родителей.
Алёна Оятьева, продюсер проекта, отметила, что хотела бы дать продолжение необыкновенной способности героев из Простоквашино в трудную жизнь привносить добро и дружелюбие.
Киностудия «Союзсультфильм» анонсировала скорую премьеру серий с продолжением приключений героев мультика «Трое из Простоквашино». Планируется произвести 30 эпизодов до 2020 года. Длительность одного мультфильма будет шесть с половиной минут.
Для создания продолжения легендарного мультика будет использоваться, как и раньше, техника рисованной анимации. Процесс творчества будет проходить на новом оборудовании студии.
Творцы ставят главной задачей при сохранении традиционной атмосферы мультфильма внести современные нотки. Они надеются, что обновленная история зацепит и детей, и родителей.
Алёна Оятьева, продюсер проекта, отметила, что хотела бы дать продолжение необыкновенной способности героев из Простоквашино в трудную жизнь привносить добро и дружелюбие.
Автор: Страхова Дарья