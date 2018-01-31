Баста снялся в новом криминальном фильме «Клубаре»
Рэпер Баста снялся в криминальном фильме под названием «Клубаре». Картина будет выпущена под началом лейбла Василия Вакуленко «Газгольдер».
Баста, помимо съемок в кино, также напишет для фильма несколько треков. Компанию ему составят и другие музыканты творческого объединения – Даша Чаруша и Скриптонит.
По сюжету, главный герой по имени Артур организовывает вечеринки в ночных клубах, и промоутеру удается заполучить финансы от одного влиятельного бизнесмена на строительство нового модного заведения. Артур получает одну часть крупной суммы и его задерживают полицейские, и с этого момента у героя начинаются проблемы.
Премьера фильма запланирована на 11 октября 2018 года. Стоит сказать, что «Газгольдер» уже снимал кино. Одноименная картина вышла в 2014 году, но тогда она не была успешна.
Баста, помимо съемок в кино, также напишет для фильма несколько треков. Компанию ему составят и другие музыканты творческого объединения – Даша Чаруша и Скриптонит.
По сюжету, главный герой по имени Артур организовывает вечеринки в ночных клубах, и промоутеру удается заполучить финансы от одного влиятельного бизнесмена на строительство нового модного заведения. Артур получает одну часть крупной суммы и его задерживают полицейские, и с этого момента у героя начинаются проблемы.
Премьера фильма запланирована на 11 октября 2018 года. Стоит сказать, что «Газгольдер» уже снимал кино. Одноименная картина вышла в 2014 году, но тогда она не была успешна.
Автор: Вера Антонова