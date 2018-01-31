Американская художница ради эксперимента установила камеру во влагалище
Американская художница решила провести один эксперимент с камерой в своем влагалище. Дани Лесснау опубликовала фото, которые она при помощи ее сделала. Об этом рассказывает журнал Dazed.
По словам художницы, ей хотелось тактильно передать ощущения в картинке после ознакомления с работами Энн Хамильтон Face to Face, которые та снимала ртом. Отмечается, что каждый кадр сделан с большой выдержкой, и по этой причине все они засвечены.
На фото художница запечатлела своих любовников. Для съемок использовались миниатюрные аппараты, которые также называются пинхол-камерами. Ее очень легко сделать самостоятельно, и идея понравилась Дани Лесснау. Сообщество данный проект восприняло неоднозначно.
По словам художницы, ей хотелось тактильно передать ощущения в картинке после ознакомления с работами Энн Хамильтон Face to Face, которые та снимала ртом. Отмечается, что каждый кадр сделан с большой выдержкой, и по этой причине все они засвечены.
На фото художница запечатлела своих любовников. Для съемок использовались миниатюрные аппараты, которые также называются пинхол-камерами. Ее очень легко сделать самостоятельно, и идея понравилась Дани Лесснау. Сообщество данный проект восприняло неоднозначно.
Автор: Вера Антонова