Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
На 68-м году жизни скончался Леонид Каденюк, который стал первым в Украине космонавтом. Об этом журналистам сообщили знакомые покойного.
Отмечается, что Каденюк внезапно скончался, находясь в центральном киевском парке Царское Село. По данным местных СМИ, смерть космонавта наступила до приезда сотрудников скорой помощи. Дата и место похорон пока не сообщаются.
Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в небольшом населенном пункте Клишкивцы (Хотинский район, Черновецкая область) в семье сельских педагогов. В 1995 году он прошел отбор в группу астронавтов.
Каденюк проходил подготовку в NASA на американском корабле многоразового пользования как специалист по полезным нагрузкам. 19 ноября 2016 года он отправился к космос на БТКК «Колумбия» в рамках миссии STS-87. Во время полета, длящегося примерно три месяца, Каденюк вместе с коллегами выполнял различные биологические эксперименты с тремя видами растений: мох, соя, репа.
Отмечается, что Каденюк внезапно скончался, находясь в центральном киевском парке Царское Село. По данным местных СМИ, смерть космонавта наступила до приезда сотрудников скорой помощи. Дата и место похорон пока не сообщаются.
Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в небольшом населенном пункте Клишкивцы (Хотинский район, Черновецкая область) в семье сельских педагогов. В 1995 году он прошел отбор в группу астронавтов.
Каденюк проходил подготовку в NASA на американском корабле многоразового пользования как специалист по полезным нагрузкам. 19 ноября 2016 года он отправился к космос на БТКК «Колумбия» в рамках миссии STS-87. Во время полета, длящегося примерно три месяца, Каденюк вместе с коллегами выполнял различные биологические эксперименты с тремя видами растений: мох, соя, репа.
Автор: Валерия Орлова