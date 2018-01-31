Автолюбитель из Новосибирской области собрал внедорожник из "Оки" и КамАЗа
Мужчине, живущему в поселке Сузун Новосибирской области, понадобился проходимый автомобиль для охоты и рыбалки. Заядлый рыбак собрал автомобиль из запчастей «Оки» и японских автомобилей.
Как сообщают «Вести Камаза», мужчина перечислил основные требования к автомобилю: комфортность, не сильно быстрый, исключительно проходимый и надежный. В итоге он собрал автомобиль из запчастей от «Оки», это трансмиссия, приводы, ступицы и кузов. Из-за нехватки остальных запчастей от малолитражки, мужчина ходовую часть взял от японских автомобилей. Колеса позаимствованы от грузовой машины «КАМАЗ», но хозяину удалось их облегчить до 22 кг.
Самодельный автомобиль обошелся в 150 тыс. рублей, имеет вес около 1000 кг, коробку с пониженным рядом передач, ремни безопасности и гидроусилитель.
Как сообщают «Вести Камаза», мужчина перечислил основные требования к автомобилю: комфортность, не сильно быстрый, исключительно проходимый и надежный. В итоге он собрал автомобиль из запчастей от «Оки», это трансмиссия, приводы, ступицы и кузов. Из-за нехватки остальных запчастей от малолитражки, мужчина ходовую часть взял от японских автомобилей. Колеса позаимствованы от грузовой машины «КАМАЗ», но хозяину удалось их облегчить до 22 кг.
Самодельный автомобиль обошелся в 150 тыс. рублей, имеет вес около 1000 кг, коробку с пониженным рядом передач, ремни безопасности и гидроусилитель.
Автор: Северов Андрей