Ольга Бузова показала фото со съёмок клипа на песню "Wi Fi"
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о начале съёмок клипа на ее хит «Wi Fi». Об этом знаменитость сообщила в своем профиле в социальной сети Instagram.
По уже сложившейся традиции, над клипом работает команда Алексея Голубева. Бузова сегодня встала очень рано и в 7 часов утра выехала на съёмке. В кадре знаменитость с самого утра, она пообещала своим фанатам много интересного.
По словам самой Бузовой, клип получится очень крутым, как минимум потому, что в нем она предстанет в самых неожиданных образах. Также в клипе на песню «Wi Fi» снимется «главный бэдбой в мире» Джимми Микс.
Свою публикацию звезда «Дома-2» сопроводила кадром с клипа. На снимке видно только лицо Бузовой в довольно необычном мейке.
За непродолжительное время пост знаменитости собрал огромного количества лайков и положительных комментариев. Фанаты Бузовой пожелали ей удачных съёмок и заявили, что с нетерпением ждут выхода видеоработы.
По уже сложившейся традиции, над клипом работает команда Алексея Голубева. Бузова сегодня встала очень рано и в 7 часов утра выехала на съёмке. В кадре знаменитость с самого утра, она пообещала своим фанатам много интересного.
По словам самой Бузовой, клип получится очень крутым, как минимум потому, что в нем она предстанет в самых неожиданных образах. Также в клипе на песню «Wi Fi» снимется «главный бэдбой в мире» Джимми Микс.
Свою публикацию звезда «Дома-2» сопроводила кадром с клипа. На снимке видно только лицо Бузовой в довольно необычном мейке.
За непродолжительное время пост знаменитости собрал огромного количества лайков и положительных комментариев. Фанаты Бузовой пожелали ей удачных съёмок и заявили, что с нетерпением ждут выхода видеоработы.
Автор: Валерия Орлова