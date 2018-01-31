Бузову сравнивают с Голлумом из "Властелина Колец"
Хейтеры сравнили Ольгу Бузову с Голлумом из фильма «Властелин колец». Такие сообщения в Сети появились после того, как артистка опубликовала в микроблоге тематический снимок.
На фото Бузова как бы выходит из воды и видна лишь голова. Кадр заставил фанатов задуматься и увидеть в певице персонажа книги Толкина. Под фото певица написала, что оставляет за собой право следующего шага, и сегодня очень важный день для нее – съемки нового клипа, и к этому дню звезда долго готовилась.
Под фото Бузова разместила несколько хэштегов один из которых был #самапосебе. Фанаты считают, что таким способом ведущая «Дома-2» показывает, насколько ей тоскливо было узнать о свадьбе и венчании бывшего мужа с Анастасией Костенко. Ранее Ольга уже комментировала данное мероприятие в Сети.
На фото Бузова как бы выходит из воды и видна лишь голова. Кадр заставил фанатов задуматься и увидеть в певице персонажа книги Толкина. Под фото певица написала, что оставляет за собой право следующего шага, и сегодня очень важный день для нее – съемки нового клипа, и к этому дню звезда долго готовилась.
Под фото Бузова разместила несколько хэштегов один из которых был #самапосебе. Фанаты считают, что таким способом ведущая «Дома-2» показывает, насколько ей тоскливо было узнать о свадьбе и венчании бывшего мужа с Анастасией Костенко. Ранее Ольга уже комментировала данное мероприятие в Сети.
Автор: Вера Антонова