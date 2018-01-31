В Турции футболиста купили за биткоины
Впервые в мире была произведена покупка футболиста за биткоины. Сделка заключена турецким любительским клубом «Харунустаспор». В рамках нее куплен футболист Омер Фарук Кироглу.
Как сообщили представители менеджмента клуба, покупка игрока за виртуальную валюту стала первой в истории команды. За Кироглу «Харунустаспор» заплатил 0,0524 биткоина и 540 долларов наличными.
Руководство клуба удовлетворено проведением сделки. Представители футбольной команды надеются, что биткоин принесет им чемпионство, сейчас игроки принимают участие в первом дивизионе любительской лиге Сакарьи.
В декабре прошлого года датский клуб высшей лиги чемпионата «Рангстед Сайер Кэпитал» предложил выплачивать заработную плату спортсменам криптовалютой. Спонсором этой команды стал биткоин-миллиардер Никлас Николайсен
Как сообщили представители менеджмента клуба, покупка игрока за виртуальную валюту стала первой в истории команды. За Кироглу «Харунустаспор» заплатил 0,0524 биткоина и 540 долларов наличными.
Руководство клуба удовлетворено проведением сделки. Представители футбольной команды надеются, что биткоин принесет им чемпионство, сейчас игроки принимают участие в первом дивизионе любительской лиге Сакарьи.
В декабре прошлого года датский клуб высшей лиги чемпионата «Рангстед Сайер Кэпитал» предложил выплачивать заработную плату спортсменам криптовалютой. Спонсором этой команды стал биткоин-миллиардер Никлас Николайсен
Автор: Валерия Орлова