Мария Кожевникова поделилась в Instagram своим способом похудения
Фото Марии Кожевниковой без её согласия используются злоумышленниками в рекламе таблеток для похудения. Актриса в Instagram предупредила, об опасности таких товаров и рассказала, что сама худела при помощи правильного питания, питьевого режима и спорта.
Мария Кожевникова несмотря на успешную карьеру уже успела стать многодетной мамой. Три беременности каждый раз оставляли более 20 килограмм избыточного веса. Но актриса успешно избавлялась от этого «груза» с помощью своей особой методики.
Но недавно звезда поделилась в Instagram с подписчиками важным предупреждением. Кожевникова заметила на просторах Интернета, что её фотографиями до и после похудения без разрешения пользуются злоумышленники для привлечения покупателей на свои таблетки для сброса веса. Актрису очень обеспокоил этот факт, так как они могут нанести урон доверчивым людям.
Экс-депутат Госдумы сообщила, что не бывает чудодейственной таблетки, которая бы избавила от лишнего веса без вреда для здоровья и с длительным действием. Единственный вариант – спорт, правильное питание и питьевой режим. При этом она не обещает быстрого результата, но заверяет, что он задержится надолго, и "вы останетесь здоровыми".
Подписчики в комментариях поддержали артистку и осудили обманщиков, которые прикрываются именами звёзд. Некоторые просили дополнительные советы по поддержанию стройной фигуры.
Мария Кожевникова несмотря на успешную карьеру уже успела стать многодетной мамой. Три беременности каждый раз оставляли более 20 килограмм избыточного веса. Но актриса успешно избавлялась от этого «груза» с помощью своей особой методики.
Но недавно звезда поделилась в Instagram с подписчиками важным предупреждением. Кожевникова заметила на просторах Интернета, что её фотографиями до и после похудения без разрешения пользуются злоумышленники для привлечения покупателей на свои таблетки для сброса веса. Актрису очень обеспокоил этот факт, так как они могут нанести урон доверчивым людям.
Экс-депутат Госдумы сообщила, что не бывает чудодейственной таблетки, которая бы избавила от лишнего веса без вреда для здоровья и с длительным действием. Единственный вариант – спорт, правильное питание и питьевой режим. При этом она не обещает быстрого результата, но заверяет, что он задержится надолго, и "вы останетесь здоровыми".
Подписчики в комментариях поддержали артистку и осудили обманщиков, которые прикрываются именами звёзд. Некоторые просили дополнительные советы по поддержанию стройной фигуры.
Автор: Страхова Дарья