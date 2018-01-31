Lenovo готовится выпустить бюджетный ноутбук-трансформер Yoga 330
Компания Lenovo готовится выпустить бюджетный ноутбук-трансформер, который получил название Yoga 330. Отмечается, что лэптоп будет относиться к категории бюджетных.
Модель уже добавлена на официальном интернет-сайте производителя в Китае, вес ноутбука составляет 1,27 кг, он получит вращающийся на 360 градусов 11,6-дюймовый экран разрешением 1366х768 рх. Компания Lenovo наделила новинку 8 Гб ОЗУ и четырьмя вариантами встроенной памяти в зависимости от комплектации.
В качестве процессора в Yoga 330 выступит Intel Gemini Lake. Ноутбук оснастили аудиовыходом 3,5 мм, слотом под microSD, порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A и HDMI.
Предполагается, что стильная новинка в зависимости от комплектации обойдется от 350 до 500 долларов. Конкурентом ноутбука выступит Chuwi SurBook Pro.
Модель уже добавлена на официальном интернет-сайте производителя в Китае, вес ноутбука составляет 1,27 кг, он получит вращающийся на 360 градусов 11,6-дюймовый экран разрешением 1366х768 рх. Компания Lenovo наделила новинку 8 Гб ОЗУ и четырьмя вариантами встроенной памяти в зависимости от комплектации.
В качестве процессора в Yoga 330 выступит Intel Gemini Lake. Ноутбук оснастили аудиовыходом 3,5 мм, слотом под microSD, порты USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A и HDMI.
Предполагается, что стильная новинка в зависимости от комплектации обойдется от 350 до 500 долларов. Конкурентом ноутбука выступит Chuwi SurBook Pro.
Автор: Валерия Орлова