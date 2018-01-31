Оксана Самойлова порадовала поклонников милым видео с поющей дочкой
Оксана Самойлова опубликовала милое видео со своей дочкой в главной роли. В нем поклонников развеселило забавное пение маленькой Леи, которая слушала музыку в наушниках и пыталась подпевать.
Видео Оксана Самойлова сняла во время их авиаперелета. Лея старалась развлечь себя чем-нибудь и начала слушать музыку в наушниках. Когда заиграл любимый трек девочки, она начала подпевать исполнителям. Дочка Самойловой была настолько увлечена, что даже не заметила, как мама начала ее снимать на видео. Подписчики тепло встретили ролик, отблагодарив исполнительницу 80 тыс. отметок «Нравится» и добрыми комментариями.
Кроме того, супруга рэпера Джигана опубликованным видео дала понять, что семья возвращается домой из-за границы, куда летала на отдых в период новогодних праздников. Все свое путешествие Оксана Самойлова радовала поклонников новыми фото из теплых стран. Не забывала жена Джигана и хвастаться пышными формами и подтянутой фигурой.
Видео Оксана Самойлова сняла во время их авиаперелета. Лея старалась развлечь себя чем-нибудь и начала слушать музыку в наушниках. Когда заиграл любимый трек девочки, она начала подпевать исполнителям. Дочка Самойловой была настолько увлечена, что даже не заметила, как мама начала ее снимать на видео. Подписчики тепло встретили ролик, отблагодарив исполнительницу 80 тыс. отметок «Нравится» и добрыми комментариями.
Кроме того, супруга рэпера Джигана опубликованным видео дала понять, что семья возвращается домой из-за границы, куда летала на отдых в период новогодних праздников. Все свое путешествие Оксана Самойлова радовала поклонников новыми фото из теплых стран. Не забывала жена Джигана и хвастаться пышными формами и подтянутой фигурой.
Автор: Пчелкин Руслан