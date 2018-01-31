Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Оксана Самойлова порадовала поклонников милым видео с поющей дочкой
Оксана Самойлова опубликовала милое видео со своей дочкой в главной роли. В нем поклонников развеселило забавное пение маленькой Леи, которая слушала музыку в наушниках и пыталась подпевать.

Оксана Самойлова порадовала поклонников милым видео с поющей дочкой


Видео Оксана Самойлова сняла во время их авиаперелета. Лея старалась развлечь себя чем-нибудь и начала слушать музыку в наушниках. Когда заиграл любимый трек девочки, она начала подпевать исполнителям. Дочка Самойловой была настолько увлечена, что даже не заметила, как мама начала ее снимать на видео. Подписчики тепло встретили ролик, отблагодарив исполнительницу 80 тыс. отметок «Нравится» и добрыми комментариями.

Кроме того, супруга рэпера Джигана опубликованным видео дала понять, что семья возвращается домой из-за границы, куда летала на отдых в период новогодних праздников. Все свое путешествие Оксана Самойлова радовала поклонников новыми фото из теплых стран. Не забывала жена Джигана и хвастаться пышными формами и подтянутой фигурой.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 19:05
Читайте также
В России на четверть сократилось количество
Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
В Новой Москве в 2018 году откроется 6 новых
Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться
Болельщики запросили почти 5 млн билетов на матчи
Владимир Путин принес извинения российским
В Австралии кенгуру в прыжке через дорогу сбил
Ппосле сообщения ФАН Google удалил рекламу
В Турции футболиста купили за биткоины
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
В России производство алкоголя переведут на
Добавление комментария
Последние новости
01.02, 02:01 «Яндекс» закроет сделку с Uber до конца февраля
01.02, 01:30 В России на четверть сократилось количество поддельных
01.02, 01:00 В 2017 году количество опасных программ в Play Market
01.02, 00:30 Преемник WannaCry вирус WannaMine тайно майнит
01.02, 00:01 Honda выпустит кроссовер с названием Passport
31.01, 23:40 В Перу в поле найден металлический НЛО в виде шара
31.01, 23:20 Физики открыли новый вид ямок, заставив воду обтекать
31.01, 23:00 В NASA составили первую в мире карту глобального
31.01, 22:40 Правоохранительные организации заинтересовались
31.01, 22:34 Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
31.01, 22:20 Учёные: В составе протозвезды HH 212 содержится
31.01, 22:00 В Сети обнаружена реклама с пылью, на которую нажмет
31.01, 21:40 Компания United Airlines пересмотрит политику после
31.01, 21:20 Samsung начал разработку комплектующих для добычи
31.01, 21:02 На MWC 2018 ожидается анонс смартфонов ASUS Zenfone 5
31.01, 20:53 В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade
31.01, 20:44 Ученые: ДНК появилось на Земле благодаря радиации
31.01, 20:35 Карина Пронина назвала Давида Анташвили социально
31.01, 20:26 Учёные: Любовь к сахару приводит к развитию слабоумия
31.01, 20:18 Бузову сравнивают с Голлумом из "Властелина Колец"