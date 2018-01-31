Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом под Ростовом
Умер еще один пострадавший в ДТП с вылетевшим в кювет автобусом недалеко от Ростова. Общее количество погибших достигло 5 человек, 14 пострадавших остаются госпитализированными.
Напомним, сегодня утром водитель из-за сложной обстановки на дороге перевернул автобус в кювет. В транспортном средстве ехали 31 пассажир, все направлялись в Ростов-на-Дону. Среди погибших оказался малолетний ребенок.
СК РФ, если найдет состав преступления после работы на месте группы следователей, рассматривает возможность возбуждения дела по ст.238 УК РФ.
Напомним, сегодня утром водитель из-за сложной обстановки на дороге перевернул автобус в кювет. В транспортном средстве ехали 31 пассажир, все направлялись в Ростов-на-Дону. Среди погибших оказался малолетний ребенок.
СК РФ, если найдет состав преступления после работы на месте группы следователей, рассматривает возможность возбуждения дела по ст.238 УК РФ.
Автор: Северов Андрей