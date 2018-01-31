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Google Assistant переведут на русский язык
Появилась информация о том, что голосовой помощник Google Assistant будет доступен на русском языке. Русификатор добавлен в приложение, предназначенное для смартфонов на Android.

Google Assistant переведут на русский язык


Уже на протяжении двух лет голосовой помощник Google Assistant облегчает пользователям поиск полезной информации, однако ранее он не был доступен для жителей РФ из-за отсутствия поддержки русского языка. В этом году разработчик решил оснастить сервис русификатором. Кроме этого, пакет обновлений Google App 7.20 содержит предпосылки для изменения способа обращения к голосовому помощнику.

Так, вместо привычной фразы «ОК, Google…», можно будет говорить слово «Телефон», а потом озвучивать голосовой запрос. По словам сотрудников компании Google, бзеры смогут использовать два языка одновременно. Данная опция значительно облегчит использование поискового сервиса.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 14:52
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