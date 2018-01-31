Samsung стал крупнейшим производителем процессоров в мире
Впервые в истории компания Samsung признана лидером в области производства процессоров. Таким образом, южно-корейским специалистам удалось обогнать своего прямого конкурента в данной области – Intel. На этот раз последний находится на второй позиции.
Издание Bloomberg проанализировала доходы компаний. Так, по итогам 2017 года производитель Intel заработал 62,8 миллиарда долларов. В то же время доход Samsung превысил 69 миллиардов долларов.
С небольшим отрывом от прямого конкурента Intel продолжает оставаться лидеров в производстве процессоров. Так, почти 87% ПК оснащаются чипсетами данной компании. Значительно большую прибыль Samsung принесло производство флэш-памяти, ведь разработки корейских специалистов используются практически в каждом смартфоне по всему миру.
Издание Bloomberg проанализировала доходы компаний. Так, по итогам 2017 года производитель Intel заработал 62,8 миллиарда долларов. В то же время доход Samsung превысил 69 миллиардов долларов.
С небольшим отрывом от прямого конкурента Intel продолжает оставаться лидеров в производстве процессоров. Так, почти 87% ПК оснащаются чипсетами данной компании. Значительно большую прибыль Samsung принесло производство флэш-памяти, ведь разработки корейских специалистов используются практически в каждом смартфоне по всему миру.
Автор: Валерия Орлова