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Ким Кардашьян обвинили в Instagram в пользовании Photoshop
После очередного поста в Instagram подписчики Ким Кардашьян обвинили её в излишнем пользовании Photoshop. Причиной стала фотография, на которой блогерша, по мнению подписчиков, с помощью фоторедактора подменила своё тело.

Ким Кардашьян обвинили в Instagram в пользовании Photoshop


После одной из публикаций в Instagram на Ким Кардашьян посыпались обвинения в излишнем пользовании фоторедактора Photoshop. На фото, которое возмутило пользователей данной социальной сети, популярная блогерша предстала в очень стройной и спортивной форме, с осиной талией и утончёнными бёдрами. Фолловеры заподозрили, что это не её тело, а хорошая работа над изображением в редакторе. Некоторые обвинили её в комплексах из-за форм и считают такое поведение ненормальным.

Несмотря на негодование в комментариях, фото набрало более миллиона лайков менее чем за 12 часов. И даже при большом количестве негатива в комментариях звезда не удаляет пост.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 15:08
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