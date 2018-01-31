Ким Кардашьян обвинили в Instagram в пользовании Photoshop
После очередного поста в Instagram подписчики Ким Кардашьян обвинили её в излишнем пользовании Photoshop. Причиной стала фотография, на которой блогерша, по мнению подписчиков, с помощью фоторедактора подменила своё тело.
После одной из публикаций в Instagram на Ким Кардашьян посыпались обвинения в излишнем пользовании фоторедактора Photoshop. На фото, которое возмутило пользователей данной социальной сети, популярная блогерша предстала в очень стройной и спортивной форме, с осиной талией и утончёнными бёдрами. Фолловеры заподозрили, что это не её тело, а хорошая работа над изображением в редакторе. Некоторые обвинили её в комплексах из-за форм и считают такое поведение ненормальным.
Несмотря на негодование в комментариях, фото набрало более миллиона лайков менее чем за 12 часов. И даже при большом количестве негатива в комментариях звезда не удаляет пост.
После одной из публикаций в Instagram на Ким Кардашьян посыпались обвинения в излишнем пользовании фоторедактора Photoshop. На фото, которое возмутило пользователей данной социальной сети, популярная блогерша предстала в очень стройной и спортивной форме, с осиной талией и утончёнными бёдрами. Фолловеры заподозрили, что это не её тело, а хорошая работа над изображением в редакторе. Некоторые обвинили её в комплексах из-за форм и считают такое поведение ненормальным.
Несмотря на негодование в комментариях, фото набрало более миллиона лайков менее чем за 12 часов. И даже при большом количестве негатива в комментариях звезда не удаляет пост.
Автор: Страхова Дарья