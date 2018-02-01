В 2017 году количество опасных программ в Play Market выросло на 70%
В Google Play отчитались, что в 2017 году по сравнению с 2016 количество приложений, которые способный нанести вред, а также нарушающих правила, выросло на 70%. В результате за год сотрудники удалили около 700 тыс. программ.
Сотрудники корпорации Google уточнили, что их подход к сохранению безопасности пользователей предполагает моментально реагирование, что позволило удалить порядка 99% от нарушающих правила приложений в сервисе PlayMarket еще до их установки. В этом сотрудникам отдела безопасности помогает специальный метод по выявлению разработчиков, недобросовестно относящихся к выполнению установленных правил.
В дальнейшем все уличенные создатели приложений уже не могут заниматься публикацией своих продуктов в сервисе Google. Как уточнили сотрудники корпорации, отловом около 700 тыс. приложений, несущих потенциальную угрозу, они могут благодарить внедренную технологию машинного обучения. Большинство нарушений представляет собой копирование других приложений с целью получения скачиваний за счет популярности крупных разработчиков.
Сотрудники корпорации Google уточнили, что их подход к сохранению безопасности пользователей предполагает моментально реагирование, что позволило удалить порядка 99% от нарушающих правила приложений в сервисе PlayMarket еще до их установки. В этом сотрудникам отдела безопасности помогает специальный метод по выявлению разработчиков, недобросовестно относящихся к выполнению установленных правил.
В дальнейшем все уличенные создатели приложений уже не могут заниматься публикацией своих продуктов в сервисе Google. Как уточнили сотрудники корпорации, отловом около 700 тыс. приложений, несущих потенциальную угрозу, они могут благодарить внедренную технологию машинного обучения. Большинство нарушений представляет собой копирование других приложений с целью получения скачиваний за счет популярности крупных разработчиков.
Автор: Пчелкин Руслан