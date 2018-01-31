Kia Rio и Venga Diesels покинут рынок Великобритании из-за низкого спроса
Компания Kia завершит продажи хэтчбеков Rio и Venga на рынке Великобритании из-за низкого спроса. Речь идет о дизельных вариантах транспортных средств. После распродажи всех моделей новые поставляться на рынок не будут.
В 2017 году в Великобритании было реализовано 8470 автомобилей Kia Rio. Из них примерно 20% составляли дизельные модели. Что касается Venga, то всего дилерам удалось продать 6130 транспортных средств. Оба показателя оказались ниже результата 2016 года.
Как считают в руководстве Kia, продажа дизельных автомобилей сократилась из-за массовых скандалов, вследствие которых люди прекратили верить в безопасность данных моделей. После дизельгейтов, транспортные средства с этим видом силовых агрегатов перестали продаваться почти на территории всей Европы.
В европейских странах в 2016 году было продано 26 тысяч Venga, этот результат составляет 6% от общего объёма реализации компании Kia. По словам сотрудников компании, они делают ставку на иную модель – Stonic.
В 2017 году в Великобритании было реализовано 8470 автомобилей Kia Rio. Из них примерно 20% составляли дизельные модели. Что касается Venga, то всего дилерам удалось продать 6130 транспортных средств. Оба показателя оказались ниже результата 2016 года.
Как считают в руководстве Kia, продажа дизельных автомобилей сократилась из-за массовых скандалов, вследствие которых люди прекратили верить в безопасность данных моделей. После дизельгейтов, транспортные средства с этим видом силовых агрегатов перестали продаваться почти на территории всей Европы.
В европейских странах в 2016 году было продано 26 тысяч Venga, этот результат составляет 6% от общего объёма реализации компании Kia. По словам сотрудников компании, они делают ставку на иную модель – Stonic.
Автор: Валерия Орлова