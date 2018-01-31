Ученые: Голые землекопы могут жить практически вечно
Ученые в ходе проведения исследования узнали, что многие землекопы могут жить вечно. Оказалось, что эти животные практически не стареют.
Голые землекопы известны высокой социальностью и долголетием, устойчивостью к онкологическим заболеваниям. Достигнув зрелого возраста, множество животных умирают, следуя закономерности Бенджамина Гомпертца. Что касается грызунов, но они не подчиняются этой теории.
За десятилетия исследований специалисты собрали статистические данные о 3299 землекопах. В результате они обнаружили, что вероятность смерти во взрослых особей независимо от прожитых лет составляет 0,0001. Средняя продолжительность жизни у грызунов достигает шесть лет, этот показатель гораздо выше, чем у остальных. Что касается периода взросления, то он наступает в шестимесячном возрасте. По словам ученых, некоторые особи голых землекопов могут дожить до 30 лет.
Исследователи отмечают, что голые землекопы практически не демонстрируют признаков старения. Риск смертности у данных особей не растет даже тогда, когда возраст животного в 25 раз превысил показатели половой зрелости.
Голые землекопы известны высокой социальностью и долголетием, устойчивостью к онкологическим заболеваниям. Достигнув зрелого возраста, множество животных умирают, следуя закономерности Бенджамина Гомпертца. Что касается грызунов, но они не подчиняются этой теории.
За десятилетия исследований специалисты собрали статистические данные о 3299 землекопах. В результате они обнаружили, что вероятность смерти во взрослых особей независимо от прожитых лет составляет 0,0001. Средняя продолжительность жизни у грызунов достигает шесть лет, этот показатель гораздо выше, чем у остальных. Что касается периода взросления, то он наступает в шестимесячном возрасте. По словам ученых, некоторые особи голых землекопов могут дожить до 30 лет.
Исследователи отмечают, что голые землекопы практически не демонстрируют признаков старения. Риск смертности у данных особей не растет даже тогда, когда возраст животного в 25 раз превысил показатели половой зрелости.
Автор: Валерия Орлова