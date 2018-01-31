Ппосле сообщения ФАН Google удалил рекламу наркотиков
Google после требований регулятора удалил рекламу наркотиков с YouTube. Роскомнадзор оперативно реагирует на такого рода сообщения, пишет Политэксперт. К примеру, на днях из «ВКонтакте» были удалены группы, повествующие о трагедии в школе Колумбайн.
26 декабря 2017 года руководство ФАН направило в ведомство сообщение о наличии рекламы запрещенных средств на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. Спустя месяц Роскомнадзор отправил ответное письмо, в котором было сказано, что специалисты ресурса провели соответствующие работы по устранению замечаний.
Сотрудники ведомства проверили действия Google, и оказалось, что компания внимательно отнеслась к данным материалам. После этого пропаганда наркотиков исчезла с YouTube.
26 декабря 2017 года руководство ФАН направило в ведомство сообщение о наличии рекламы запрещенных средств на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. Спустя месяц Роскомнадзор отправил ответное письмо, в котором было сказано, что специалисты ресурса провели соответствующие работы по устранению замечаний.
Сотрудники ведомства проверили действия Google, и оказалось, что компания внимательно отнеслась к данным материалам. После этого пропаганда наркотиков исчезла с YouTube.
Автор: Вера Антонова