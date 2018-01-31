Продюсер "Бригады" ответил на критику Павла Майкова
Александр Акопов отреагировал на критику сериала «Бригада» от Павла Майкова. Продюсер уверен, что влияние этого проекта абсолютно противоположное и молодые люди видят много воспитательных моментов, которые предостерегают от связей с преступным миром.
Александр Акопов, продюсер сериала «Бригада», не заставил ожидать ответа на критику легендарного сериала от Павла Майкова, сыгравшего в нём роль Пчёлы. Ранее сообщалось, что актёр назвал этот сериал преступлением против России и сказал, что жалеет о своём в этом участии. "Бригаду" он назвал причиной популяризации бандитского образа жизни.
Александр Акопов считает, что это глупые заявления и нельзя связывать фильмы о криминальном мире с ростом преступности. Отсутствие причинно-следственной связи между этими явлениями доказано исследователями этой области. Наоборот, такие истории на экране могут пресечь желания молодёжи ввязаться в преступный мир. В подтверждение своих слов продюсер напомнил Майкову, что Пчёла, которого он сыграл, закончил плохо, его убили. Именно это и служит воспитательным моментом для молодых людей.
Александр Акопов, продюсер сериала «Бригада», не заставил ожидать ответа на критику легендарного сериала от Павла Майкова, сыгравшего в нём роль Пчёлы. Ранее сообщалось, что актёр назвал этот сериал преступлением против России и сказал, что жалеет о своём в этом участии. "Бригаду" он назвал причиной популяризации бандитского образа жизни.
Александр Акопов считает, что это глупые заявления и нельзя связывать фильмы о криминальном мире с ростом преступности. Отсутствие причинно-следственной связи между этими явлениями доказано исследователями этой области. Наоборот, такие истории на экране могут пресечь желания молодёжи ввязаться в преступный мир. В подтверждение своих слов продюсер напомнил Майкову, что Пчёла, которого он сыграл, закончил плохо, его убили. Именно это и служит воспитательным моментом для молодых людей.
Автор: Страхова Дарья