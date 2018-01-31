Учёные: Любовь к сахару приводит к развитию слабоумия
Ученые из Китая и Великобритании после проведения совместной научной работе рассказали о новой опасности сахара. Сообщается, что диабет связан с появлением слабоумия. Результаты проведенного исследования обнародованы на страницах журнала Diabetologia.
Ученые считают, что контроль содержания уровня сахара в крови поможет пациентам предотвратить ухудшение работы головного мозга. В исследовании согласились принять участие свыше пяти тысяч пожилых людей. В ходе проведения научной работы специалисты проанализировали взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), который отражает среднее содержание сахара в крови, и когнитивных нарушений. Выяснилось, чем выше уровень HbA1c, тем быстрее развивается слабоумие. В процессе исследования ученые учитывали наличие хронических заболеваний, алкогольной и никотиновой зависимости, уровень образования, индекс массы тела, психическое состояние, семейное положение и иные параметры.
Результаты показали, что люди, страдающие диабетом, имеют тенденцию к снижению когнитивных функций.
Ученые считают, что контроль содержания уровня сахара в крови поможет пациентам предотвратить ухудшение работы головного мозга. В исследовании согласились принять участие свыше пяти тысяч пожилых людей. В ходе проведения научной работы специалисты проанализировали взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), который отражает среднее содержание сахара в крови, и когнитивных нарушений. Выяснилось, чем выше уровень HbA1c, тем быстрее развивается слабоумие. В процессе исследования ученые учитывали наличие хронических заболеваний, алкогольной и никотиновой зависимости, уровень образования, индекс массы тела, психическое состояние, семейное положение и иные параметры.
Результаты показали, что люди, страдающие диабетом, имеют тенденцию к снижению когнитивных функций.
Автор: Валерия Орлова