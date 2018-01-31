В Пермском крае показали уникальную бурильную установку
В Пермском крае состоялась презентация новой техники для предприятия «ЕвроХим». Ученые из Пермского НИИ показали уникальную мобильную бурильную установку, создававшуюся на протяжении последних 1,5 лет.
Важность этой разработки подчеркивалась представителями региона в связи с тем, что в Прикамье запланирован ряд крупных проектов, среди которых и создание нового производства «ЕвроХим». В свою очередь, инвестируя в сферу национальной промышленности, предприятия могут получать действительно качественные разработки, не уступающие зарубежным аналогам.
С представленной бурильной машиной уже успели провести работу рабочие от предприятия, принявшие установку и отметившие такие ее положительные качества, как безопасность и легкость в управлении. Главной целью создаваемого оборудования является обеспечение повышенной производительности при разработке новых объектов.
Важность этой разработки подчеркивалась представителями региона в связи с тем, что в Прикамье запланирован ряд крупных проектов, среди которых и создание нового производства «ЕвроХим». В свою очередь, инвестируя в сферу национальной промышленности, предприятия могут получать действительно качественные разработки, не уступающие зарубежным аналогам.
С представленной бурильной машиной уже успели провести работу рабочие от предприятия, принявшие установку и отметившие такие ее положительные качества, как безопасность и легкость в управлении. Главной целью создаваемого оборудования является обеспечение повышенной производительности при разработке новых объектов.
Автор: Пчелкин Руслан