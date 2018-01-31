СМИ: Джигарханян доставлен в больницу без сознания с инфарктом
Известный актер и режиссер Армен Джиграханян оказался в больнице, куда его доставили в безсознательном состоянии. Отмечается, что у артиста диагностировали инфаркт.
Состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось после просмотра телепередачи с участием бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской по телевизору. Также предполагается, что проблемы с сердцем связаны с тем, что артист не долечил пневмонию, которая дала осложнения.
Сотрудники театра, которым руководит Джигарханян, подтвердили сведения о госпитализации. По их словам, обычно актер не проводит в больнице более трёх дней, поскольку является очень экспрессивным. В связи с этим не исключается, что уже завтра режиссер может выписаться.
Сегодня утром стало известно, сто суд признал развод Джигарзаняна и Цымбалюк-Романоской абсолютно законным. Сама пианистка ранее заявляла, что сомневается в этом.
Состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось после просмотра телепередачи с участием бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской по телевизору. Также предполагается, что проблемы с сердцем связаны с тем, что артист не долечил пневмонию, которая дала осложнения.
Сотрудники театра, которым руководит Джигарханян, подтвердили сведения о госпитализации. По их словам, обычно актер не проводит в больнице более трёх дней, поскольку является очень экспрессивным. В связи с этим не исключается, что уже завтра режиссер может выписаться.
Сегодня утром стало известно, сто суд признал развод Джигарзаняна и Цымбалюк-Романоской абсолютно законным. Сама пианистка ранее заявляла, что сомневается в этом.
Автор: Валерия Орлова