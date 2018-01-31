Физики открыли новый вид ямок, заставив воду обтекать цилиндр
Французским ученым удалось изучить обтекание цилиндра водой и обнаружить новый тип ямок. Результатами своих опытов они поделились с изданием Physical Review Fluids.
Объектом для изучения стала эрозия песчаного дня речек. Эксперты выяснили, что при достаточной скорости течения потоки могут отрывать ото дна песчинки, становясь мощнее силы трения. Это явление возникает, когда уровень критического значения песчаных масс и воды превышен. В данный момент песок из «жидкого» состояния переходит в твердое, и это усложняет проведение опыта учеными.
Французские исследователи также обратили внимание, что если песок помещать в сложную форму, то это провоцирует появление разных нелинейных процессов. Как результат – вихри, образующие выемки. В результате подобных экспериментов были открыты причудливые ямы, образующиеся вокруг цилиндрического объекта, если жидкость двигалась при помощи лопатного колеса.
Объектом для изучения стала эрозия песчаного дня речек. Эксперты выяснили, что при достаточной скорости течения потоки могут отрывать ото дна песчинки, становясь мощнее силы трения. Это явление возникает, когда уровень критического значения песчаных масс и воды превышен. В данный момент песок из «жидкого» состояния переходит в твердое, и это усложняет проведение опыта учеными.
Французские исследователи также обратили внимание, что если песок помещать в сложную форму, то это провоцирует появление разных нелинейных процессов. Как результат – вихри, образующие выемки. В результате подобных экспериментов были открыты причудливые ямы, образующиеся вокруг цилиндрического объекта, если жидкость двигалась при помощи лопатного колеса.
Автор: Вера Антонова