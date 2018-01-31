В Петербурге фургон насмерть сбил маленькую девочку на переходе
В Санкт-Петербурге на переходе фургон сбил маленькую девочку. Инцидент был зафиксирован в среду, 31 января, около полудня на пересечении проспектов Дачный и Ветеранов.
По информации издания «Водитель Петербурга», женщина и ее дочь пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время движение по дороге осуществлял фургон «Валдай».
Ребенок скончался на месте аварии от полученных травм. После осмотра ее матери сотудники приняли решение о госпитализации. Сейчас состояние здоровья пострадавшей оценивается как средней тяжести. По факту случившегося сотрудниками полиции инициирована проверка.
По информации издания «Водитель Петербурга», женщина и ее дочь пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время движение по дороге осуществлял фургон «Валдай».
Ребенок скончался на месте аварии от полученных травм. После осмотра ее матери сотудники приняли решение о госпитализации. Сейчас состояние здоровья пострадавшей оценивается как средней тяжести. По факту случившегося сотрудниками полиции инициирована проверка.
Автор: Валерия Орлова