Карина Пронина назвала Давида Анташвили социально опасным человеком
Участница популярного телепроекта «Дом-2» Карина Пронина шокировала фанатов резким заявлением в адрес Давида Анташвили. Девушка назвала своего коллегу социально опасным человеком, упрекая его в недостойном мужчины поведении.
Карина Пронина выразила мнение, что Давид Анташвили, поднимая руку на представительницу слабого пола, демонстрирует поклонникам и другим жителям "Поляны" неподобающее поведение. В связи с этим участница «телестройки» заявила, что с ним опасно находиться на одном проекте, а его повадки и вовсе назвала «аморальными».
Кроме этого, Карина Пронина выразила негодование по отношению к другим членам коллектива, так как каждый раз от физических нападок Анташвили ей приходится защищаться самостоятельно. Главной причиной этому знаменитость считает отсутствие в своей жизни достойного партнера, который мог бы за нее постоять и наказать обидчика.
Карина Пронина выразила мнение, что Давид Анташвили, поднимая руку на представительницу слабого пола, демонстрирует поклонникам и другим жителям "Поляны" неподобающее поведение. В связи с этим участница «телестройки» заявила, что с ним опасно находиться на одном проекте, а его повадки и вовсе назвала «аморальными».
Кроме этого, Карина Пронина выразила негодование по отношению к другим членам коллектива, так как каждый раз от физических нападок Анташвили ей приходится защищаться самостоятельно. Главной причиной этому знаменитость считает отсутствие в своей жизни достойного партнера, который мог бы за нее постоять и наказать обидчика.
Автор: Пчелкин Руслан