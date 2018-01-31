В Австралии кенгуру в прыжке через дорогу сбил велосипедистку
В Австралии было зафиксировано необычное ДТП. Так, девушка пострадала во время велопрогулки из-за кенгуру. Об этом сообщают местные СМИ.
Животное внезапно выпрыгнуло из-за кустов, находящихся у дороги, и задело велосипедистку, в результате чего она упала на обочину. Девушка получила лёгкие травмы. Медики наложили на колено швы и отпустили домой.
На данный момент неизвестно, ищет ли полиции виновника ДТП.
Животное внезапно выпрыгнуло из-за кустов, находящихся у дороги, и задело велосипедистку, в результате чего она упала на обочину. Девушка получила лёгкие травмы. Медики наложили на колено швы и отпустили домой.
На данный момент неизвестно, ищет ли полиции виновника ДТП.
Автор: Валерия Орлова