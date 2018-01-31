Владимир Путин принес извинения российским олимпийцам
В среду, 31 января, Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами из олимпийской сборной. Президент решил лично принести им свои изменения за то, с чем им пришлось столкнуться.
В рамках встречи в Пхёнчхане Владимир Путин извинился перед спортсменами олимпийской сборной России за то, что правительству не удалось оградить их от нападок и выдвинутых претензий извне.
В рамках встречи в Пхёнчхане Владимир Путин извинился перед спортсменами олимпийской сборной России за то, что правительству не удалось оградить их от нападок и выдвинутых претензий извне.
Автор: Пчелкин Руслан