В России на четверть сократилось количество поддельных купюр
В России практически на четверть упало количество поддельных купюр в 2017 году. Информация об этом размещена на офсайте Банка России в интернете.
Согласно сообщению, в банковской системе страны в прошлом году было обнаружено 45 313 поддельных купюр, тогда как годом ранее показатель составлял 61 046 купюр. Таким образом, количество фальшивых денег сократилось на 25%.
Также регулятор подчеркивает, что больше половины всех поддельных купюр представляли собой пятитысячные банкноты. Еще 33% - одно тысячные. Меньше всего было выявлено поддельных 10-рублевых банкнот.
Согласно сообщению, в банковской системе страны в прошлом году было обнаружено 45 313 поддельных купюр, тогда как годом ранее показатель составлял 61 046 купюр. Таким образом, количество фальшивых денег сократилось на 25%.
Также регулятор подчеркивает, что больше половины всех поддельных купюр представляли собой пятитысячные банкноты. Еще 33% - одно тысячные. Меньше всего было выявлено поддельных 10-рублевых банкнот.
Автор: Вера Антонова