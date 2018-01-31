В Telegram появится общая лента новостей для разных каналов и редактор текста
В приложении Telegram появится новая функция в виде новостной ленты, состоящей из разных каналов. Также добавят возможность редактирования текста для компьютеров под ОС от Apple.
Разработчики Telegram позволят соединить все новости от разных каналов в одну папку «новостная лента». Это даст возможность более удобно читать новости, и они не будут смешиваться с остальным списком контактов. Пока такая возможность будет доступна только для устройств с установленной macOS.
Еще одну функцию разработчики добавят для настольных компьютеров под macOS. Теперь будет возможность редактировать текст: выделять его, встраивать ссылки, не покидая приложения. Когда данные возможности станут доступны для остальных устройств - неизвестно.
Разработчики Telegram позволят соединить все новости от разных каналов в одну папку «новостная лента». Это даст возможность более удобно читать новости, и они не будут смешиваться с остальным списком контактов. Пока такая возможность будет доступна только для устройств с установленной macOS.
Еще одну функцию разработчики добавят для настольных компьютеров под macOS. Теперь будет возможность редактировать текст: выделять его, встраивать ссылки, не покидая приложения. Когда данные возможности станут доступны для остальных устройств - неизвестно.
Автор: Северов Андрей